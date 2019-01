Zöllner-Elf springt für Sickte ein

Königslutter. Unübersehbar kündigen Spannbänder an vier Ortseingangsstraßen das größte Hallenfußball-Spektakel des Kreises, den 24. Viktoria Cup, an. Insgesamt 17 Mannschaften, aufgeteilt in vier Gruppen, starten am Samstag, 19. Januar ab 10 Uhr in der Wilhelm-Bode-Halle mit den Vorrundenspielen....