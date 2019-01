Ein paar Punkte fehlen Heeseberg noch zum Klassenerhalt

In knapp vier Wochen beginnt der Fußball-Bezirksligist FC Heeseberg mit der Vorbereitung auf die verbleibenden zwölf Partien der Punktspielsaison 2018/19. In ihren bisherigen 18 Begegnungen in der Bezirksliga 3 hat die Elf von Trainer Michael Grahe bereits 30 Punkte eingefahren – und mit 17 Zählern...