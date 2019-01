Vor Türk Gücü „liegt sehr viel Arbeit“

Gleich mit einem „Sechs-Punkte-Spiel“ startet Fußball-Bezirksligist FC Türk Gücü Helmstedt in der Staffel 1 ins Punktspieljahr 2019: Kein Wunder also, dass Coach Nabil Neffati seine Schützlinge schon am 20. Januar wieder zum Trainingsauftakt bittet, damit sie am 10. März topvorbereitet ins...