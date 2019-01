Erarslans neue Aufgabe in der Partnerstadt

Sein Name ist untrennbar mit dem Höhenflug des FC Türk Gücü Helmstedt verbunden: Yalcin Erarslan übernahm die Mannen von der Kantstraße als Coach in der 1. Fußball-Kreisklasse und verabschiedete sich im Sommer 2018 mit dem Aufstieg in die Bezirksliga. Nun beginnt der 44-Jährige ein neues...