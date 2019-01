Der Helmstedter Sportkalender

Kein Topspiel in der Landesliga! Eigentlich hätten Lasse Kramer (Mitte) und Spitzenreiter HSV Warberg/Lelm am Sonntag beim Dritten, MTV Moringen, antreten sollen. Am Donnerstagabend sagten die Moringer die Partie jedoch ab, weil sie fast zeitgleich mit dem Handball-WM-Finale stattgefunden hätte. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.