Velling: hart umkämpftes Unentschieden

Für die SG Drömling/Königslutter läuft es derzeit gut: In der Badminton-Verbandsklasse belegt das Team um Mannschaftsführerin Annika Velling Platz 2. Den festigte die SG durch einen Sieg und ein Unentschieden am vergangenen Spieltag in eigener Halle. Der ganz große Coup wird aber zumindest in...