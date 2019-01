Ziel: Investitionsstau weitgehend abbauen

Königslutter. CDU-Politiker Sebastian Lechner hält in Helmstedt einen Vortrag über Förderprogramme.

Viele Sportstätten im Landkreis Helmstedt sind marode und bedürfen einer dringenden Sanierung. Kein Wunder also, dass das Thema „Förderung von Sportstätten-Sanierung“, auf großes Interesse bei vielen Vereinsvorsitzenden und politischen Mandatsträgern stieß. Über 60 Zuhörer waren der Einladung gefolgt.

Sie ließen sich am Mittwochabend im Hotel Kärntner Stub’n in Helmstedt über die aktuellen Förderprogramme, die das Land Niedersachsen für Sportvereine und Kommunen bereit hält, von Sebastian Lechner (Mitglied im niedersächsischen Landtag), in einem Impulsvortrag informieren.

Neben den bereits bestehenden Förderprogrammen ging der innenpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion besonders auf die Kriterien des 100-Millionen-Euro Sonder-Förderprogramms ein. Dieses soll vom 1. Juni 2019 bis Ende 2022 laufen.

Für die Förderung kommen sowohl Sporthallen als auch Hallenschwimmbäder (keine Freibäder), Sportfreianlagen und Vereinssportstätten infrage. Neubauten werden allerdings nicht gefördert.

„Die Beratung von Sportvereinen bei der Antragstellung für Fördermittel ist das tägliche Geschäft des Kreissportbundes Helmstedt“, betonte der Vorsitzende Jürgen Nitsche. „Für die Kommunen ist der Landkreis der richtige Ansprechpartner“, ergänzte Helmstedts Landrat Gerhard Radeck.

Im Verlauf der Diskussion wurde deutlich, dass dem Kreissportbund (KSB) eine wichtige Rolle bei der Priorisierung der Förderanträge zukommt. Gemeinsam verfolgen Landkreis und KSB Helmstedt das Ziel, den aufgelaufenen Investitionsstau der heimischen Sportstätten in den nächsten Jahren spürbar abzubauen.