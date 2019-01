RSV Löwe Gifhorn enttäuscht beim Spieltag in Bramsche

Lukas Lehrach (in weiß, von links) und Cedric Rowold vom RSVL Gifhorn II blieben am 3. Spieltag punktlos.

Nächster Misserfolg für den RSV Löwe Gifhorn: Nur acht von 27 möglichen Punkten holten die drei Radball-Teams des RSVL am 3. Verbandsliga-Spieltag in Bramsche – das Trio belegt in der Tabelle die Plätze sieben, acht und neun.

Keinen einzigen Zähler holte Gifhorn II. Lukas Lehrach und Cedric Rowold starteten gegen den RSV Bramsche III gut in die Partie, ließen nach der 3:2-Pausenführung aber nach (3:5). Auch gegen den RVT Aschendorf III lief die erste Halbzeit ausgeglichen, danach fehlte den Mühlenstädtern aber die nötige Konzentration (1:7). Gleiches galt für die abschließende Partie gegen den RVT Aschendorf II (3:7).

Besser drauf waren Domenik Nilßon und Henri Vespermann vom RSVL III. Das Duo schlug den zweitplatzierten RVT Aschendorf III mit 3:1, unterlag dessen Zweitvertretung nach kleinen Spielfehlern mit 3:5 und erkämpfte sich gegen den RSV Bramsche III ein 4:4-Unentschieden. Trotz guter Leistung rutschten die Gifhorner aber von Rang 7 auf 8 ab.

Ebenfalls vier Punkte gelang Gifhorn IV (Louis Lehrach und Maik Brandes). Auf ein 2:2 gegen Aschendorf III folgte eine ernüchternde 2:8-Pleite gegen Aschendorfs Zweite. Durch gute Spielzüge und drei versenkte Eckbälle gewannen die Gifhorner aber zum Abschluss gegen Bramsche III mit 6:3.

Das Fazit von Louis Lehrach und Martin Kriebel: „Die Trainingsbeteiligung einzelner Spieler war in den vergangen Wochen und Monaten eher mau, was sich auch an der mangelnden Punkteausbeute am Spieltag widerspiegelt.“