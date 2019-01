Imagination erhält Ehrennadel des Tanzsportverbandes

Ehrung für Imagination vom TC Schöningen: Im Rahmen des Niedersachsenpokals des Niedersächsischen Tanzsportverbandes (NTV) wurde die Jazz-Dance-Formation mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet.

Eigentlich wurden die Schöningerinnen lediglich zu einer Showeinlage in die Stadthalle Gifhorn eingeladen. Das alleine war schon eine Ehre für das Team, das im Herbst als zweifacher Vizeeuropameister in die Elmstadt zurückgekehrt war. Und so zeigte Imagination natürlich auch gerne die beiden erfolgreichen Choreografien „Cantina Band“ und „Call me mother“. „Der Auftritt hat großen Spaß gemacht, wir haben einen Riesenapplaus geerntet, was uns ungemein motiviert, noch bessere Leistungen auf der Fläche zu zeigen“, sagte Tänzerin Jennifer Langenheim.

Im Anschluss an den Auftritt hielten dann NTV-Präsident Jürgen Schwedux und sein Stellvertreter Wolfgang Rolf eine große Überraschung für das Team bereit. In Anerkennung für besondere sportliche Leistungen wurde allen Teilnehmerinnen der Europameisterschaft die silberne Ehrennadel des NTV verliehen. „Wir hatten ein unglaublich spannendes und aufregendes Jahr 2018 und haben so viele tolle Momente erlebt“, sagte Trainerin Heike Langenheim und freute sich über die Auszeichnung: „Das ist das Training auf jeden Fall wert.“