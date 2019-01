Grasleben. Hallenfußball: Vier Mannschaften sind am Samstag beim TSV zu Gast.

Jubiläums-Turnier in Grasleben

Nach langjähriger Pause gibt es endlich wieder Hallenfußball in Grasleben: Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Fußball-Abteilung des TSV Grasleben veranstaltet der Fußball-Kreisligist am morgigen Samstag ein Jubiläums-Turnier.

Ab 16.30 Uhr treten die Mannschaft von Coach Kaya Sener und vier weitere Teams gegeneinander an. Mit dabei sind neben dem TSV auch der Helmstedter SV, die SpVg Süpplingen (beide Kreisliga Helmstedt), die A-Junioren der JSG Mitte (Bezirksliga) und der BSC Acosta II (Kreisliga Braunschweig).

Der gastgebende TSV Grasleben wollte bewusst auf ein Teilnehmerfeld mit Mannschaften aus der Region setzen. „Nur Acosta kommt aus Braunschweig. Aber zum BSC haben wir gute Kontakt und der Verein hat auch direkt für das Turnier zugesagt“, erläutert Sener mit großer Vorfreude.

Gespielt wird im Modus Jeder-gegen-Jeden. Eine Endrunde wird es also nicht geben. Stattdessen gewinnt die Mannschaft, die zum Schluss die meisten Punkte eingefahren hat. Dabei müssen die Akteure einen langen Atem beweisen: Eine Partie in Grasleben dauert nämlich 15 Minuten – eine ungewohnte Dauer, die einiges an Kraft abverlangen wird.

Beim TSV freuen sich indes alle Beteiligten darauf, dass der Fußball wieder in der eigenen Halle rollen wird. „Wir wünschen uns ein gutes Turnier, an dem alle teilnehmenden Mannschaften Spaß am Spiel haben und den Zuschauern natürlich auch guten Hallenfußball zeigen“, meint Graslebens Coach Sener.

Im Jubiläumsjahr soll es jedoch nicht nur beim morgigen Hallenturnier bleiben. Der Kreisligist hat nämlich bereits eine Sommer-Edition des Turniers zum 100-jährigen Bestehen der Fußballsparte in Planung.