Mit stolz wurden nach den 61. Papenteicher Meisterschaften die Pokale präsentiert. Insgesamt hatten 71 Spieler an dem Tischtennis-Turnier in Meine teilgenommen.

Vollbüttel holt in Meine den Sieg

Meine. Es ist eine Veranstaltung mit Tradition: In Meine wurden zum bereits 61. Mal die Papenteicher Meisterschaften ausgespielt. Insgesamt versuchten 75 Sportler sich in ihren jeweiligen Altersklassen den Sieg zu sichern.

Dabei schnitten die Teilnehmer eines Vereins besonder gut ab: In der Gesamtwertung siegte der MTV Vollbüttel vor dem MTV Adenbüttel und den Vertretern des VfL Rötgesbüttel. „Der Jugendpokal ging an den MTV Adenbüttel“, wie Petra von Czarachowski aus dem Meiner Organisationsteam berichtete.

Die Teilnehmer aus den Reihen des MTV Vollbüttel sicherte sich im übrigen gleich drei Pokale: Denn neben der Trophäe der Herren A landeten die Vollbütteler auch in den Klassen Herren B und Senioren ganz vorn. Der SV Abbesbüttel gewann derweil den Herren-C-Pokal. Und in der Altersklasse gewannen die Mannen des TSV Rothemühle in Meine.