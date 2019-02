Frellstedt steckt im Keller

Marcus Packhäuser und Frellstedt stehen nach der Hinrunde auf einem Abstiegsplatz in der Oberliga.

Jetzt wird es eng für die Radballer der RSV Frellstedt: Am letzten Hinrundenspieltag konnte der Oberligist keine Partie für sich entscheiden. Somit beenden Daniel Georgi und Marcus Packhäuser die erste Saisonhälfte auf einem Abstiegsplatz.

Dabei startete das RSV-Duo zuversichtlich in den Spieltag und fing auch gut an. Gegen den RV Bilshausen II gingen die Frellstedter früh in Führung und hielten diese bis kurz vor Schluss. Dann unterlief Georgi/Packhäuser Sekunden vor dem Ende ein fataler Fehler, der dafür sorgte, dass Bilshausen noch zum 2:2 ausglich.

Im nächsten Spiel gegen den RVS Obernfeld lief plötzlich nicht mehr viel zusammen beim Frellstedter Team. Am Ende stand eine deutliche 2:7-Pleite zu Buche. Lediglich gegen den RVM gab es Punkte – das lag jedoch daran, dass das Team nicht antrat und somit kampflos verlor. Mehr Grund zur Freude gab es aus Frellstedter Sicht allerdings nicht. Denn im letzten Spiel gegen die U19 von Bilshausen ging es immer wieder Auf und Ab. Am Ende setzte es jedoch eine knappe 2:3-Niederlage.

Der Abstieg aus der Oberliga ist für die Frellstedtter längst nicht besiegelt. In der Rückrunde wird sich das Team Georgi/Packhäuser jedoch steigern müssen, um den Klassenerhalt zu packen.