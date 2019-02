Aufstiegsträume, aber auch Abstiegsängste

Die einen kämpfen um den Klassenerhalt, die anderen träumen vom Aufstieg: Für die beiden Faustballteams des TuS Essenrode geht es am letzten Verbandsliga-Spieltag der Hallensaison um alles. Die zweite Mannschaft macht sich am Sonntag auf den Weg nach Empelde, um dort die noch fehlenden Punkte zum sicheren Ligaverbleib zu holen und der eigenen Ersten zu helfen. Die genießt zeitgleich Heimrecht in Lehre (Sporthalle Rosinenweg) und will dort ab 10 Uhr versuchen, den Meistertitel nach Essenrode zu holen.





TuS Essenrode I – MTV Vienenburg

Der MTV Vienenburg galt vor der Saison als Titelkandidat Nummer 1 und überstand die Hinrunde ungeschlagen. Nach der Verletzung des Hauptangreifers mussten die Vorharzer jedoch vier Niederlagen hinnehmen. Essenrode hat als Tabellenzweiter aktuell zwei Punkte Vorsprung auf den MTV und könnte bei einem Erfolg nicht mehr vom zweiten Rang verdrängt werden. Der TuS rechnet damit, dass der Gegner diesmal wieder in Bestbesetzung auflaufen kann. Im Hinspiel war Essenrode beim 0:3 chancenlos.

„Aus eigener Kraft können wir Platz eins zwar nicht mehr erreichen, aber wenn aus der anderen Halle Schützenhilfe kommen sollte, wollen wir unsere Aufgabe erfüllt haben. Entscheidend ist aber, dass wir den zweiten Platz sichern“, meint TuS-Spielertrainer Patrick Linke. Denn der berechtigt möglicherweise zum Aufstieg. Dafür muss aber auch ein Sieg gegen den SV BE Steimbke her...



TuS Essenrode I – SV BE Steimbke

„Da Empelde aufgrund des wahrscheinlichen Abstiegs der eigenen Ersten aus der 2. Bundesliga nicht aufsteigen darf, wäre der Zweitplatzierte Direktaufsteiger“, erklärt Linke. Gegen Steimbke hatte der TuS das Hinspiel mit 3:1 gewonnen, alle Sätze gingen allerdings knapp aus. Mit acht Punkten ist der Gegner aktuell Vorletzter.

TuS Essenrode II – TuS Empelde II

Die Zweite befindet sich nach zuletzt zwei Siegen im Aufwind und möchte nach dem Erfolg aus der Vorwoche erneut einem Topteam die Punkte abnehmen. Der TuS Empelde II ist Tabellenführer, steht aber unter Druck, denn im Falle einer Niederlage könnte Essenrodes erste Mannschaft noch Platz eins erobern. „Wir wollen natürlich versuchen, unserer Erstvertretung Schützenhilfe zu geben“, meint Kapitän Stefan Olders. „Doch wir brauchen die Punkte natürlich vorrangig, um den eigenen Klassenerhalt zu sichern.“



TuS Essenrode II – SG Letter 05

Im letzten Saisonspiel muss die Zweite noch gegen das Schlusslicht ran. Die SG Letter 05 kann sich in der Tabelle nicht mehr verbessern, will aber unbedingt den ersten Saisonsieg schaffen. In der Vorwoche zeigte die SG die beste Saisonleistung und verlor gegen den Tabellenersten und –zweiten jeweils nur knapp. Mit zwei Punkten wäre der Essenröder Klassenerhalt fix.