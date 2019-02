Schiri-Frust nach Auswärtspleite

Es gehört wahrlich nicht zu den Gepflogenheiten von Kai-Olaf Reinemann, in seinen Spielanalysen die Leistungen der Schiedsrichter zu beurteilen. Nach der 22:27 (12:12)-Niederlage seines VfL Lehre in der Nachholpartie der Handball-Landesliga beim MTV Vorsfelde II machte der VfL-Trainer indes eine Ausnahme. „Meine Jungs trainieren die ganze Woche, betreiben einen enormen Aufwand – um sich dann am Wochenende das Spiel kaputt pfeifen zu lassen“, schimpfte Reinemann.

Was war passiert? Grundsätzlich, so Reinemann, tragen seine Spieler die Hauptschuld an der Niederlage. Beim Stand von 22:22 (55.) kippte die Partie komplett zugunsten der Eberstädter. „Wir haben uns zwei leichte Abwehrfehler geleistet und vorne dreimal den Ball regelrecht weggeworfen“, berichtete der Trainer der Lehrschen. Vorsfeldes Oberliga-Reserve präsentierte sich in der Schlussphase konsequent: Fünf Würfe, fünf Tore, Endstand 27:22.

Was Reinemann auch nach einer Nacht Schlaf noch die Zornesfalten auf die Stirn trieb, waren einige – so seine Wahrnehmung – fragwürdige Entscheidungen der Regelhüter. „Hing ein Vorsfelder bei einem meiner Jungs am Hals, gab es keine Bestrafung. Für einen Schlag ins Gesicht gab’s nur die gelbe Karte. Jeder hat doch kürzlich bei der WM gesehen, wie hart solche Vergehen eigentlich bestraft werden sollen“, betonte der VfL-Coach. „Stattdessen geben die Herren doppelte Zweiminuten-Bestrafungen gegen uns für Äußerungen, die nicht gegen die Schiris gerichtet waren. Da fehlen mir doch 90 Pfennig an der Mark, für so etwas habe ich kein Verständnis.“

Für Lehres Tobias Urban hatte die Linie der Unparteiischen Folgen. Er erhielt Sekunden vor dem Pausenpfiff seine dritte Zeitstrafe und musste die zweite Hälfte von der Tribüne aus verfolgen.

Vor allem in der Schlussphase fühlte sich der Tabellenelfte benachteiligt. In mehreren Situationen seien laut Reinemann kuriose Entscheidungen für beide spielenden Parteien nicht nachzuvollziehen gewesen. Es hagelte Hinausstellungen gegen den VfL, in Summe waren es schließlich elf.

Der VfL-Trainer will sich in Ruhe die Videoaufzeichnung der Partie ansehen. „Schließlich werden meine Jungs Fragen haben, warum die Schiedsrichter diese oder jene Entscheidung getroffen haben. Und ich muss versuchen, ihnen Antworten darauf zu geben.“

VfL: