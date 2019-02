Wachenschwan wird Vizemeisterin in Hannover

In Hannover standen die U18-Landesmeisterschaften der Leichtathletik an – mit am Start in der Halle waren auch drei Athleten aus Helmstedt. Das Trio wusste durchaus zu überzeugen und verbesserte teilweise sogar seine persönlichen Bestleistungen.

Allen voran Kristin Wachenschwan vom MTV Schöningen: Sie konnte ihre persönliche Bestleistung im Dreisprung um 61 Zentimeter auf sehr gute 10,63 Meter verbessern – und wurde damit Vizemeisterin. Beinahe hätte es sogar zu noch mehr gereicht: Bis zum fünften Versuch führte sie die Konkurrenz an und wurde erst im letzten Versuch noch von Platz 1 verdrängt.

Oliver Rudzki (TSV Germania Helmstedt) belegte derweil Platz 5 im 60-m-Hürdenlauf der U18 und schraubte seine Bestleistung auf 9,38 sek. „Dabei ließ er nur einen Sportler seines Jahrgangs 2003 vorbei, alle anderen Finalisten vor ihm gehörten dem Jahrgang 2002 an und starteten bereits in ihrem zweiten Jahr in der U18“, erläuterte Trainerin Cornelia Ulrich.

Eine starke Leistung zeigte Yvonne Plewka (ebenfalls TSV Germania) im 200-m-Lauf. „Sie testete sich in der für sie höheren Altersklasse U18 auf dieser Strecke und präsentierte sich in guter Verfassung“, berichtete Ulrich. Plewka erkämpfte sich den achten Platz in sehr guten 26,85 sek und setzte damit ein Achtungszeichen für die anstehenden U16-Landesmeisterschaften.