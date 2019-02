Königs schießt sich auf den dritten Platz

Eigentlich war Emil König noch dabei, sich an die neue Auflagengröße der Schüler-B-Klasse zu gewöhnen. Doch bei den Landesmeisterschaften erreichte der Bogenschütze des TSV Germania Helmstedt prompt Rang 3. Bei den offenen Landestitelkämpfen war es zuvor sogar noch besser gelaufen...

Denn bei dem vom Niedersächsischen Bogensportverband (NBSV) ausgetragenen Wettstreit in Garbsen war das Zentrum der Zielscheibe noch 8,1 cm groß – so wie für Emil König gewohnt. Mit 477 Ringen schoss sich der Elfjährige dann auch souverän zum Titel. Übrigens: Auch der 80-jährige Werner Kurzmann war hier in der Ü65 am Start und belegte gegen teils 15 Jahre jüngere Konkurrenten Platz 2.

Doch zurück zu König: Der trat in der Folge noch bei den Titelkämpfen des Niedersächsischen Sportschützenverbandes (NSSV) an – und musste hier in ein 6,1 statt 8,1 cm großes Auflagenzentrum schießen. Schon bei der Qualifikation zu den Kreismeisterschaften hatte der Helmstedter Probleme und – auch wegen eines Defekts – mit 389 Ringen gerade eben noch das Startlimit erreicht.

Auch bei den Titelkämpfen in Bad Fallingbostel machten sich Probleme bemerkbar: Die ersten sechs Pfeile Königs waren mit 41 von 60 Ringen ein klassischer Fehlstart. „Im Laufe der ersten Runde hat sich Emil von Passe zu Passe gesteigert, zur Halbzeit standen 228 Ringe als Ergebnis auf dem Schießzettel“, berichtete Trainerin Susanne Lorenz. „Damit war sein Kampfeswillen geweckt!“

In der zweiten Runde gelang ihm eine deutliche Steigerung, die in ein Ergebnis von 244 Ringen mündete. Die 472 Ringe in der Endabrechnung bedeuteten Platz 3 – nur ein Ring fehlte König auf Rang 2.