Frellstedt. Radpolo: Die U13 des RSV Frellstedt ist derzeit das Non-plus-ultra in der Konkurrenz.

RSV Frellstedt im Doppelpack an der Spitze

Weiter ging’s im Programm: In Halle fand nun der zweite Punktspieltag der Radpolo-U13-Klasse statt. Die RSV Frellstedt wurde wieder erfolgreich durch ihre zehn Mädchen vertreten.

Für Frellstedt I starteten Jolina Buchheister und Hanna Hartge – und gewannen alle Spiele souverän. Das RSV-Duo bezwang Halle I (5:3), Halle II (7:2), Obernfeld I (6:2), Obernfeld II (4:3) und Frellstedt II (3:0) und steht nach der Hinrunde auf Platz 1.

Lea-Sophie Packhäuser und Rosalie Koppehl (RSV Frellstedt II) startete mit einer 0:2-Niederlage gegen Obernfeld I in den Spieltag und auch gegen Frellstedt I (0:3) hatten sie das Nachsehen. In den folgenden Spielen gegen Obernfeld II (3:1), Frellstedt III (4:3) und Halle I (6:2) bewiesen die Frellstedterinnen ihr Können und sicherten sich den zweiten Platz in der Tabelle.

Frellstedt III mit Caroline Domeier und Charlotte Sputh gewann gegen Halle II (6:1) und Frellstedt IV (7:1). Gegen Halle I (1:4), Frellstedt II (3:4) und Obernfeld II (2:6) gab es für den Tabellenfünften aber nichts zu holen. Die vier RSV-Anfängerinnen Leonie Kirchner, Mia Kotzmann, Lene Pissarczyk und Jolie Weigold wechselten sich als Frellstedt IV ab. Dass sie keine Spiele gegen die erfahrenen Gegner gewinnen können, war im Vorfeld klar. Doch die RSV-Talente verkauften sich durchaus achtbar.

Der letzte Punktspieltag der U13-Klasse findet am 24. Februar statt. Dann genießen die Frellstedterinnen Heimrecht in der Süpplinger Schulturnhalle.