Meister! Essenrode steigt auf

Essenrode. Faustball: TuS I holt noch den Verbandsliga-Titel. Reserve muss in die Relegation

Großer Jubel und eine kleine Enttäuschung – der TuS Essenrode erlebte am sechsten und letzten Spieltag der Faustball-Verbandsliga ein echtes Wechselbad der Gefühle: Die erste Mannschaft durfte in der „Rosine“ Meisterschaft und Aufstieg feiern, die zweite verpasste in Empelde den direkten Klassenerhalt und muss jetzt nachsitzen.

Die Ausgangslagen waren dabei jeweils klar: Essenrode I musste seine Spiele daheim gewinnen und hätte so Platz 2 sicher gehabt. Für die Meisterschaft war aber noch Schützenhilfe nötig. Die hätte wiederum Essenrode II liefern können, das selbst Siege nötig hatte, um den Abstieg abzuwenden. Dieses Wunschszenario stellte sich nicht ein ­– trotzdem brandete in der Rosine Jubel auf. Aber der Reihe nach...

TuS Essenrode I – MTV Vienenburg 3:0 (11:2; 11:7; 11:6).

Der Tabellendritte reiste ersatzgeschwächt an, daher hatte Essenrode keine Mühe, die Partie für sich zu entscheiden. So konnten die Gastgeber sogar munter durchwechseln und auf dem Weg zum glatten 3:0-Erfolg auch noch ein paar Dinge ausprobieren.

TuS Essenrode I – SV BE Steimbke 3:1 (12:10; 7:11; 11:8; 11:8).

Der Druck lastete auf Essenrode, schließlich musste für die Titelchance unbedingt ein Sieg her. Doch Steimbke gewann gegen Vienenburg nach verletzungsbedingtem Abbruch im zweiten Satz kampflos, ging also ausgeruht in die Partie.

Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie: Den ersten Satz gewann Essenrode mit 12:10. Dann besorgte Steimbke mit einem 11:7 den Satzausgleich. „Wir wurden zunehmend nervös. Kaum ein Spieler erreichte seine Normalform, der Gegner wurde mit leichten Fehlern immer wieder aufgebaut“, berichtete Spielertrainer Patrick Linke. „Wenn es spielerisch nicht läuft, muss man eben versuchen, durch Kampf und Leidenschaft zu überzeugen. Das haben wir geschafft.“ Der 3:1-Sieg war eingetütet, die Hausaufgaben gemacht – jetzt hieß es, auf Schützenhilfe zu hoffen.

TuS Essenrode II – TuS Empelde II 2:3 (9:11; 11:9; 2:11; 11:8; 8:11).

Genau diese Hilfe hätte Essenrodes Reserve liefern und zugleich gegen den Tabellenersten wichtige Punkte für den Klassenerhalt einfahren können. Und obwohl zwei Leistungsträger kurzfristig ausgefallen waren, verliefen die ersten beiden Sätze ausgeglichen. „Der dritte Satz wurde dann komplett verschlafen, besonders mit kurz gespielten Bällen hatten wir Probleme“, berichtete Linke.

Doch im vierten Satz hatte wieder der TuS die Nase vorne und erzwang den Entscheidungssatz. Darin fehlte der Druck in der Angabe – und die knappe Niederlage war besiegelt.

TuS Essenrode II – SG Letter 05 3:2 (10:12; 11:9; 8:11; 11:9; 11:9).

Der Tabellenletzte aus Letter bestätigte die ansteigende Form der letzten Wochen und erlaubte sich zu Beginn kaum Eigenfehler. Der TuS kam nach zwei Spielen Pause indes nur schwer in die Partie – und lag nach drei Sätzen 1:2 hinten. Es drohte die zweite Niederlage. Nun bissen die Essenröder aber noch einmal die Zähne zusammen, erzwangen mit einem 11:9 den Entscheidungssatz. Der TuS lag darin 6:3 und 9:6 in Front, Letter glich zweimal aus. Dann unterliefen dem Gegner zwei Fehler – die Entscheidung zugunsten Essenrodes.

Damit stand fest: Die „Zweite“ muss in der Relegation nachsitzen und weiter um den Klassenerhalt bangen. „Aber sie haben mit 12:12 mehr Punkte geholt als erwartet – und ohne die beiden Sätze gegen den Tabellenführer wären wir nicht Meister geworden“, meinte Linke mit Blick auf den Titelkampf.

Denn Schwiegershausen lieferte der ersten Mannschaft des TuS noch die nötige Schützenhilfe, die Essenrode II nur teilweise leisten konnte: Ein 3:1-Sieg der Vorharzer gegen Empelde gab den Ausschlag für den Titel.

„Nach Ende der Hinrunde hätten wir nicht mehr damit gerechnet, noch in den Titelkampf eingreifen zu können. Umso glücklicher sind wir jetzt, dass wir nicht nur unser Saisonziel Wiederaufstieg erreicht, sondern zusätzlich auch noch den Titel nach Essenrode geholt haben“, war Linke überglücklich. Wir haben zwar nicht immer geglänzt, aber durch Kampf und Willen die nötigen Punkte geholt. Kompliment an meine jungen Spieler, die in dieser Saison zu echten Stützen des Teams gereift sind.“