Vierte Pleite in Serie: HF fehlt die Leichtigkeit

Johannes Frenkel (hier im Hinspiel am Ball) traf viermal bei der 26:30-Niederlage in Bad Nenndorf.

Die Luft scheint raus. Der Handball-Oberligist Helmstedt-Büddenstedt liefert gegen Saisonende keine positiven Ergebnisse mehr ab. Mit 26:30 (12:16) unterlag der Tabellensiebte in Bad Nenndorf beim Vorjahres-Vizemeister HSG Schaumburg Nord, der wie die Helmstedter eine eher durchwachsene Saison spielt. Es war die vierte Niederlage für die HF in Folge.

Spielertrainer Markus Kopp warnte anschließend: „Wir müssen nochmal die Kurve kriegen, sonst beenden wir die Saison nur als Zehnter oder Elfter. Ich denke, das wünscht sich keiner.“ Die Gefahr, dass weitere Teams wie Schaumburg (noch einen Zähler hinter den HF) aufschließen oder gar vorbeiziehen, scheint durchaus gegeben.

„Uns fehlt ein bisschen die Leichtigkeit der vergangenen Saison“, sagte Kopp. „Was uns letztes Jahr noch ausgezeichnet hat, dass wir in engen Spielen kühle Köpfe bewahren, ist im Moment nicht gegeben.“ Auch ein gewisses Maß an Abgeklärtheit fehle seiner Mannschaft. Drei vergebene Strafwürfe, Pech wie bei Tim Wiebes Würfen an Innenpfosten und Lattenunterkante, dazu einige Fahrkarten bei freien Würfen – schon steht man am Ende nur bei 26 Toren. Kopp: „Vergangene Saison haben wir regelmäßig 30 Tore und mehr erzielt. Das hat meist zu Siegen gereicht.“

In Bad Nenndorf fiel die Entscheidung gegen die HF zwischen der 40. und 48. Minute, als sich Schaumburg von 19:19 auf 26:20 absetzte. Der personellen Not gehorchend musste der HF-Spielertrainer in Durchgang 2 auch einige seiner Mitspieler auf ungewohnten Positionen bringen. So fand sich Rechtsaußen Pascal Koitek plötzlich im Rückraum wieder – und machte seine Sache nicht einmal schlecht. Dennoch gelang den Gästen keine Wende mehr, und ihre Niederlage fiel auch nur deshalb so knapp aus, weil die Hausherren in den Schlussminuten vom Vorwärts- in den Schongang schalteten und sich durch viele Wechsel selbst den Schwung nahmen.

HF: