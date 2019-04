FC Heeseberg kommt nach Doppelschlag zurück

Der FC Heeseberg und Niklas Gödde kämpften sich nach der Pause zurück und holten ein 2:2 in Vienenburg.

Ingeleben. Fußball-Bezirksliga 3: 0:2 zur Pause – 2:2 beim Abpfiff: Der FC Heeseberg brachte vom Gastspiel in Vienenburg zumindest einen Zähler mit.

Zwar nicht mit dem erhofften Dreier, so doch wenigstens mit einem Teilerfolg kehrte Fußball-Bezirksligist FC Heeseberg von seiner Reise in den Vorharz zurück. Dabei drehte die Elf von Coach Michael Grahe bei der abstiegsbedrohten FG Vienenburg/Wiedelah einen 0:2-Halbzeitrückstand durch die Tore von Niklas Gödde (52.) und Alex Schrader (64.) noch in ein verdientes 2:2-Unentschieden.

Gerade mal eine Viertelstunde war gespielt, da lagen die Gäste auch schon mit 0:2 hinten. Ein durchaus haltbarer Freistoß aus gut 20 Metern bescherte Vienenburg die Führung. Und direkt nach Wiederanstoß verlor der FC den Ball in der Vorwärtsbewegung und die Hausherren konterten eiskalt zum 2:0. „Auch danach waren wir überhaupt nicht präsent. Da musste ich ein Zeichen setzen“, begründete der FC-Coach die frühe Einwechslung der beiden A-Jugendspieler Jonas Wolters (für Andre Harmel) und Paul Scholz (für Philipp Michehl) nach einer knappem halben Stunde. Jetzt kam seine Elf zwar besser ins Spiel, doch es blieb zur Pause beim 0:2 aus Gäste-Sicht. „Die erste Halbzeit haben wir komplett verschlafen. Vielleicht haben wir den Gegner auch etwas unterschätzt“, kommentierte Grahe die ersten 45 Minuten.

Nach der Pause war Heeseberg aber direkt von Beginn an da – und wurde nun auch vorne gefährlich: Nach Vorarbeit von Nico Böhm verkürzte Niklas Gödde auf 1:2 (52.), und der in der Halbzeit eingewechselte Alexander Schrader traf nach einem Eckball per Kopf zum Ausgleich (64.). Trotz weiterer Chancen für den FC und einer für die Hausherren blieb es beim 2:2.

„Wenn wir über die gesamte Spielzeit energischer agiert hätten, wäre ein Sieg locker drin gewesen“, resümierte FC-Coach Michael Grahe.

