27:28 – der VfL Lehre verliert in letzter Minute

In einem Herzschlagfinale kassierte der VfL Lehre am Sonntagabend in der Handball-Landesliga eine 27:28 (13:10)-Niederlage bei der SG Zweidorf/Bortfeld. Marcel Frühauf gelang der entscheidende 28. Treffer für die Hausherren erst 47 Sekunden vor dem Abpfiff. Aus ihrem anschließenden letzten Ballbesitz schlugen die Lehrschen in den verbleibenden Sekunden kein Kapital mehr.

Die Niederlage darf nicht nur wegen des Ein-Tore-Unterschieds als ärgerlich bezeichnet werden. Die Lehrschen wähnten sich nämlich über drei Viertel der Spielzeit auf gutem Weg, die beiden Punkte aus Zweidorf zu entführen. Bis zu Maximilian Rudniks Tor zum 22:20 (48.) sprach vieles für einen Auswärtssieg. In Halbzeit 1 hatten die VfLer bereits mit vier Toren vorne gelegen (11:7, 20.), zur Pause führten sie komfortabel mit 13:10.

Lehres Trainer Kai-Olaf Reinemann hakte die Partie unter „Lernprozess“ für seine junge Mannschaft ab: „Wir vergeben 15 Chancen, bei denen wir frei durch waren. Außerdem halten wir uns nicht zu 100 Prozent an Vorgaben und haben weiter unsere Defizite in der Abwehr“, so Reinemann. Unter dem Strich stehe schließlich eine Niederlage. „Eine vermeidbare“, so betonte der VfL-Trainer. „Aber ich bin nicht gänzlich unzufrieden mit unserer Leistung. Wir hatten Zweidorf am Rande des Punktverlustes.“

