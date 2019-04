FSV Schöningen: Ein Remis, das zugleich ein Rückschlag ist

Einmal mit ganz viel Gefühl: Olaf Glatz (li.) hebt in dieser Szene den Ball über Acosta-Keeper Matti-Noah-Martin Riedel zum 1:1-Ausgleich ins Tor. Der wichtige Siegtreffer blieb der FSV in der Folge jedoch verwehrt.

Nach dem gestrigen 1:1 (0:1) bei Spitzenreiter BSC Acosta ist für die FSV Schöningen der Aufstiegszug in der Fußball-Bezirksliga 2 zwar noch nicht abgefahren, doch bei nun nur noch 8 ausstehenden Partien und 5 Punkten Rückstand scheinen die Türen schon geschlossen.

Die gut 150 Zuschauer im Konrad-Koch-Stadion sahen einen Tabellenführer, der sofort auf Offensive setzte und einen Tabellenzweiten, der sich dem mit einer Fünferkette entgegenstellte. Nach nur drei Minuten hatte die Elf von BSC-Coach Sami Gharbi schon zwei Ecken herausgeholt, und kurz darauf musste FSV-Keeper Felix Löffler sein ganzes Können aufbieten, um einen Schuss von Islam Kaya aufs kurze Eck zu entschärfen.

Doch bald hatte sich die FSV auf die Spielweise der Gastgeber eingestellt und drängte ihrerseits auf den Führungstreffer. Da der finale Pass in Strafraumnähe jedoch zu ungenau war, blieben die Anstrengungen erfolglos. Kurz vor der Halbzeit ließ FSV-Keeper Felix Löffler eine eher harmlose Flanke fallen und rasselte beim Rettungsversuch mit einem BSC-Spieler zusammen. Schiri Julian Lüddecke entschied sofort auf Strafstoß. Tim Schmalkoke übernahm die Ausführung und versenkte die Kugel unhaltbar zum 1:0 – gleichzeitig der Pausenstand. „Da kann man Felix keinen Vorwurf machen. So etwas passiert ihm höchstens einmal im Jahr. Nur schade, dass es ausgerechnet heute war“, nahm FSV-Coach Nils Osteroth seinen Keeper in Schutz.

Nach dem Wechsel löste Oste-roth die Fünferkette auf, um mehr Druck nach vorn zu erzeugen. Das hätte sich beinahe gerächt, Acosta verzeichnete nach Kontern gleich zwei Aluminiumtreffer. Dann der Lohn für das Risiko: Olaf Glatz erzielte per Heber den Ausgleich (79.). Schöningen ging noch einmal volles Risiko, doch es blieb beim insgesamt leistungsgerechten Remis.

„Das war heute eine richtig gute und engagierte Leistung meiner Mannschaft, wobei der Punkt Acosta leider mehr hilft, als uns“, sagte FSV-Coach Nils Osteroth nach dem Spitzenspiel.

