Gelungener Saisonauftakt für den TK Helmstedt

Die Jazz- und Modern-Dance-Saison läuft, und auch der Turnklub Helmstedt ist wieder auf den Tanzflächen aktiv. In diesem Jahr treten die Formationen „Explode“ in der Jugendverbandsliga und „Merveilleux“ in der Landesliga 2 des Ligagebiets Nord-Ost an. Für Explode ist es die erste Saison in der...