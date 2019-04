Schunter: Aufgeben kommt nicht in Frage

Fußball-Bezirksligist FC Schunter steht in der Staffel 1 abgeschlagen am Tabellenende. Doch in das Heimspiel gegen den 1. FC Wolfsburg am Ostermontag in Groß Brunsrode (Beginn: 15 Uhr) gehen die Schunter-Kicker voll motiviert. Trotz inzwischen 14 Punkten Rückstands auf einen Nichtabstiegsplatz gilt...