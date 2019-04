Holzland erwartet Northeim zum Favoriten-Duell

Der Spielbetrieb in der Fußball-Landesliga ruht, für die Kickerinnen des STV Holzland steht dennoch ein Pflichtspiel an: Am Montag (Anstoß: 11 Uhr) empfängt der STV den FC Eintracht Northeim im Viertelfinale des Bezirkspokal. „Ein Pokalfavorit“, wie STV-Trainer Kevin Arnett findet, gastiert mit...