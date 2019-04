Heeseberg: Mit etwas Glück und starkem Keeper zum Sieg

Fußball-Bezirksligist FC Heeseberg schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Nach dem überraschenden 2:1-Heimsieg über Spitzenreiter KSV Vahdet Salzgitter am letzten Wochenende war das Team von Coach Michael Grahe am Donnerstagabend erneut erfolgreich: In der vom 25. Spieltag vorgezogenen Partie beim...