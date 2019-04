Grahe schimpft nach Pleite: „Alibi-Fußball“

An Ostern einmal Top, einmal Flop: Dem 2:1-Sieg am Gründonnerstag bei MTV Wolfenbüttel, der aufgrund einer großartigen kämpferischen Leistung gelang, ließen die Bezirksliga-Fußballer des FC Heeseberg am Ostermontag eine enttäuschende 1:2-Niederlage beim abstiegsbedrohten TSV Münchehof...