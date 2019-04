TSG-Basketballer im Pokal klarer Außenseiter

Es wird höchstwahrscheinlich der Schlussakt einer bewegten Saison: Die Basketballer der TSG Königslutter, Siebter in der Abschlusstabelle der Bezirksliga, treffen am heutigen Mittwoch in der ersten Runde des Bezirkspokals auf den TV Jahn Wolfsburg, seines Zeichens Meister der Bezirksoberliga und...