Lehres Chancen für den zweiten Auswärtssieg stehen gut

Elf Auswärtsspiele, zehn Niederlagen: Gemessen an den Ergebnissen in fremden Hallen liegt eine unbefriedigende Saison hinter Handball-Landesligist VfL Lehre. Doch weit gefehlt: Die junge Mannschaft von Trainer Kai-Olaf Reinemann spielt in eigener Halle begeisternden Handball. Sie entwickelt sich...