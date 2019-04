Schöningen. Fußball-Bezirksliga 2: Die Pause über Ostern kam zur richtigen Zeit für die FSV Schöningen, die am Sonntag in Schandelah gefordert ist.

FSV Schöningen hat in der Pause neue Motivation getankt

Nach den fußballfreien Tagen über Ostern geht für die Bezirksliga-Fußballer der FSV Schöningen mit der Partie beim Tabellenfünften MTV Schandelah am Sonntag (15 Uhr) das Fernduell mit Tabellenführer BSC Acosta um den Platz an der Sonne in der Staffel 2 weiter.

„Es war schon angenehm, mal wieder Ostern ohne Fußball zu haben“, stellte dann auch FSV-Coach Nils Osteroth rückblickend fest. Außerdem erfreulich: Johannes Lutz und Timo Wyrembeck konnten kleinere Verletzungen auskurieren und stehen ihm somit wieder zur Verfügung.

„Wir sind zwar guter Dinge, wissen aber auch, dass wir auf einen hochmotivierten Gegner treffen werden, der sich mit Sicherheit für die hohe Hinspielniederlage revanchieren will“, warnt er und legt nach: „Das wird also alles andere als ein Selbstläufer. Außerdem hat Schandelah mit Philipp Stucki (17 Tore) und Dennis Bogotsch (13) zwei brandgefährliche Torjäger, die wir ausschalten müssen. Denn sonst kann das böse nach hinten losgehen.“

Überhaupt dürfen seine Spieler nicht an den 9:0-Kantersieg im Hinspiel denken. „Das war zwar recht schön, aber es war auch ein Spiel, in dem bei uns einfach alles geklappt hat und beim MTV so gut wie gar nichts.“

Die Gastgeber sind ordentlich aus der Winterpause gekommen: In den sechs Partien gab es nur eine Niederlage, zwei Unentschieden und drei Siege, darunter der überraschende 3:2-Erfolg bei RW Volkmarode. Osteroths Warnungen scheinen also mehr als berechtigt.

Für zusätzliche Motivation beim Tabellenzweiten könnte die Partie zwischen Freie Turner II und BSC Acosta sorgen, denn die wird bereits am Sonntagvormittag um 11 Uhr angepfiffen.

Und wenn Acosta richtig patzen sollte, wüssten die Schöninger schon vor Spielbeginn, dass sie Acosta von der Spitze verdrängen können. Ein „Dreier“ natürlich vorausgesetzt …

Wir sind zwar guter Dinge, wissen aber auch, dass wir auf einen hochmotivierten Gegner treffen. Nils Osteroth,