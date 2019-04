FC Schunter startet seine Abschiedstour mit Heimspiel

Zum dritten Heimspiel in Folge erwartet Fußball-Bezirksligist FC Schunter am Sonntag in Groß Brunsrode den Tabellenzehnten FSV Adenbüttel Rethen (Beginn: 15 Uhr).

Dabei steht für den abgeschlagenen Tabellenletzten FC Schunter im Vordergrund, sich mit Anstand aus der Bezirksliga-Staffel 1 zu verabschieden. Die Gastmannschaft von FSV-Trainer Marvin Homann benötigt hingegen noch ein paar Punkte zum sicheren Klassenerhalt.

Für den FC Schunter ist die Partie gegen die FSV Adenbüttel Rethen, die auf ihren rotgesperrten Toptorjäger Marlon Schade (bisher 22 Saisontreffer) verzichten muss, ein erneuter Anlauf zum ersten Dreier in diesem Jahr. „Die Motivation ist auf jeden Fall da. Und Druck verspüren die Jungs nun nicht mehr. Das sieht bei Adenbüttel Rethen schon anders aus“, erklärt FC-Trainer Bert König.

Mit einer stabilen Grundordnung wollen die FC-Kicker die Partie angehen. „Wenn wir diese Ordnung möglichst lange halten, ebenso willensstark agieren wie in den Vorwochen, dann wird es auf jeden Fall ein enges Spiel“, prophezeit König.

Besonderer Aufmerksamkeit seitens der Schunter-Defensive wird sich dabei FSV-Akteur Jannik Bruns, den König als Dreh- und Angelpunkt des FSV-Spiels bezeichnet, erfreuen.

Verzichten muss König am Sonntag auf die verletzten Max Kutscher und Mohammed Gadiaga sowie die gesperrten Pascal Krause und Miles-Dominik Scholz. „Wir werden aber ein schlagkräftiges Aufgebot zusammenbekommen, denn die Trainingsbeteiligung ist nach wie vor gut“, stellt König fest.

