Geilhardt fährt „optimistisch zum Schlüsselspiel“

Der FC Türk Gücü (links) braucht im Abstiegskampf dringend Punkte. Am Sonntag geht's zur SV Gifhorn.

Der Abstand zum rettenden Ufer ist größer geworden: Bereits vier Zähler liegt der FC Türk Gücü Helmstedt hinter dem ersten Nicht-Abstiegsrang der Fußball-Bezirksliga 1 zurück. Und auch wenn die Aufgabe beim Tabellendritten SV Gifhorn am Sonntag (15 Uhr) alles andere als einfach wird: So langsam, aber sicher müssen Punkte her für die Mannen von der Kantstraße.

Sechs Spiele hat der FC Türk Gücü noch auf dem Tacho, 18 Zähler können also maximal dem Konto hinzugefügt werden. Und zweistellig sollten die Helmstedter schon noch punkten, wenn sie sich realistische Chancen auf den Klassenerhalt ausrechnen wollen.

„Die Helmstedter stehen mit dem Rücken zur Wand. Dementsprechend mutig werden sie spielen müssen. Sie haben eine Menge Qualität“, zollt SV Gifhorns Spielertrainer Tino Gewinner großen Respekt. Er selbst wird diesmal nicht auf, sondern nur neben dem Platz stehen: Gewinner ist nämlich aufgrund seiner fünften gelben Karte gesperrt.

Doch zurück zum FC Türk Gücü, der seinen Fokus nur auf sich selbst richten wird. „Wir fahren optimistisch nach Gifhorn“, stellt Teammanager Harald Geilhardt klar und macht deutlich: „Für uns ist das jetzt ein Schlüsselspiel. Wenn wir in Gifhorn nichts holen, dann sehe ich schwarz. Doch nach so viel Pech in den vergangenen Wochen müssen wir nun auch mal das nötige Quäntchen Glück haben.“

Vor allem aber muss die Zeit der Fahrkarten ein Ende haben. Bei der Nullnummer gegen Mörse ließen die Helmstedter – auch dank des starken Neuzugangs Semi Boog – zwar keine Torchance zu, verballerten auf der Gegenseite aber reichlich hochkarätige Gelegenheiten. „Es ist jede Woche das Gleiche: Wir verschenken und verschenken und verschenken Punkte“, sagt Geilhardt kopfschüttelnd.

Die Partie beim Tabellendritten kommt dem Drittletzten entgegen. „Gifhorn ist eine Mannschaft, die fußballerisch stark ist und selbst das Spiel macht – das liegt uns eher“, meint Harald Geilhardt und versprüht großen Optimismus.