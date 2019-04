Vierkampf um die Aufstiegsplätze geht in die heiße Phase

Fünf Spieltage sind es noch, bis die Saison 2018/19 in der 1. Fußball-Kreisklasse ein Ende findet. Fünf Spieltage also noch, in denen sich vier Mannschaften um die beiden Aufstiegsplätze streiten. TSV Grasleben II – TSV Barmke (So., 13 Uhr). Im Optimalfall wird beim Heimspiel nächste Woche gegen...