HSV-Express rauscht auch durchs Derby

Der Meister der Handball-Landesliga präsentierte sich meisterlich – zumindest in der zweiten Halbzeit des Nachbarschaftsduells gegen die HG Elm. Der HSV Warberg/Lelm siegte in der heimischen Nord-Elm-Halle in Süpplingen mit 33:18 (11:7) und baute eine bemerkenswerte Heimserie aus. Im zwölften Spiel...