Später Doppelpack verhindert dritten FC-Punktgewinn

Die 1. Fußball-Kreisklasse geht in die finale Phase der Saison. Und der TSV Barmke scheint sich dabei nicht mehr die Butter vom Brot nehmen zu lassen – auch wenn Beienrode ein Feuerwerk abgebrannt hat. FC Nordkreis II – TSV Süpplingenburg 1:3 (0:1). In der 75. Minute sah es so gut aus für den...