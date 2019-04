Lauingen Bornum kann den Titel holen

Wird die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga bereits am morgigen Mittwoch entschieden? Gewinnt der Spitzenreiter SV Lauingen Bornum sein Heimspiel gegen den TSV Grasleben und verliert Danndorf zeitgleich in Essenrode, ist der SV der Titel nicht mehr zu nehmen. MTV Frellstedt – FSV Schöningen II...