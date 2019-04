Der TSV Barmke dreht zwei Rückstände und holt ein 2:2

Trotz zweier Rückstände behielt der TSV Barmke einen Punkt in der Frauen-Fußball-Oberliga auf heimischem Geläuf. Eine Klasse tiefer, in der Landesliga, setzte der STV Holzland seinen Siegeszug in Richtung Meisterschaft unbeirrt fort. Oberliga TSV Barmke – FFC Renshausen 2:2 (2:2). Barmkes...