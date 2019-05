Heeseberg-Coach Grahe: Ein 7:3 wird es wohl nicht werden

Ingeleben. Am fünftletzten Spieltag der Saison hat der FC Heeseberg an diesem Sonntag (15 Uhr) den in der Fußball-Bezirksliga 3 abstiegsgefährdeten BV Germania Wolfenbüttel zu Gast. Beide Teams sind höchst unterschiedlich aus der Winterpause gekommen. Während die Elf von FC-Coach Michael Grahe in...