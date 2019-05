Amazonen des RFV Königslutter räumen ab

Die Sonne und die Amazonen des RFV Königslutter, sie strahlen dieser Tage um die Sonne. Denn die Reiterinnen waren bei mehreren Turnieren erfolgreich auf Schleifchenjagd. So nahm Lena Drebenstedt mit Hengst Fuchsberger in Schlieckau an den Qualifikationsprüfungen teil. In der ersten...