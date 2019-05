Matchball! Kreisligist Lauingen Bornum hat die Titelchance

Jetzt hat der Spitzenreiter alles in der eigenen Hand! Am 27. Spieltag der Fußball-Kreisliga kann die SV Lauingen Bornum die Meisterschaft vorzeitig perfekt machen. Dafür muss der Primus am Sonntag den Nachbarn FC Vatan Spor Königslutter besiegen. FC Nordkreis – TuS Essenrode (So., 14 Uhr). Mit...