Esbecks Herren 30 bleiben im Titelrennen

Die Tennis-Herren 30 des SV Esbeck haben weiterhin alle Möglichkeiten auf die Rückkehr in die Landesliga. Am zweiten Spieltag der Verbandsliga-Sommerrunde setzten sie sich souverän mit 5:1 gegen den Heidberger TC durch. Fast hätten die Gastgeber den Mannschaftserfolg schon in den Einzeln...