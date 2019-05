DM-Titel! Täger krönt sich in der Königsdisziplin

„Ich habe es geschafft!“ – mit dieser Nachricht an seine Mitstreiter vom KSV Helmstedt löste Sportkegler Burghard Täger wieder große Freude und Begeisterung aus. Denn was er meinte: Er hat sich in Wolfsburg zum deutschen Meister im Drei-Bahnen-Wettbewerb gekrönt. In diesem Wettbewerb spielt jeder...