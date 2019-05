FC Heeseberg geht noch mal auf Reisen

Bevor die Bezirksliga-Fußballer des FC Heeseberg am nächsten Wochenende die Saison 2018/19 mit einem Heimspiel (Derby gegen die SG Roklum/Winnigstedt) abschließen, müssen sie noch einmal auf Reisen gehen. Angepfiffen wird die Partie beim SV Innerstetal in Baddeckenstedt am Sonntag um...