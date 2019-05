Tozlu gibt seine Premiere für Türk Gücü

Das Thema Klassenerhalt hat sich seit dem vergangenen Sonntag für Fußball-Bezirksligist FC Türk Gücü Helmstedt erledigt. Und dennoch geht’s weiter für die Rot-Weißen: und zwar mit dem Heimspiel gegen die FSV Adenbüttel Rethen am Sonntag, das von 15 Uhr an erneut im GWG-Stadion in Gifhorn beim...