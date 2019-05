Lutteraner Amazonen auf Schleifenjagd

Die Amazonen des RFV Königslutter waren auf Schleifenjagd in Sprakensehl und Breitenrode – und das mit Erfolg: Sowohl im Spring- als auch Dressurreiten gab es gute Ergebnisse. Inka Kalberlah-Pätzold war mit Wallach Rubens in Sprakensehl am Start und wurde in der L-Trense-Dressur Dritte mit...