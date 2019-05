NFV-Kreis zeichnet die guten Seelen aus

Viele gute Seelen sorgen mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit dafür, dass in Helmstedts Vereinen reibungslos Fußball gespielt werden kann. Nun hatte der Kreisverband Helmstedt des Niedersächsischen Fußball-Verbandes (NFV) wieder zum Ehrungstag in den Herzoginnensaal des Schlosses in Schöningen...