Heeseberglauf: 210 Beine und vier Pfoten

Als Schirmherr hatte die Samtgemeinde Heeseberg am Samstag zum 28. Straßenstaffellauf „Rund um den Heeseberg“ eingeladen. Ausgerichtet wurde dieser vom TSV Jerxheim in Zusammenarbeit mit der LG Heeseberg. Am 12,4 Kilometer langen Lauf beteiligten sich mehr als 100 Läuferinnen und Läufer ­– und ein...