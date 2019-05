TB Wendhausen: Hartes Training zahlt sich aus

Der Titel ist perfekt: Am vorletzten Spieltag der 2. Fußball-Kreisklasse sicherte sich die TB Wendhausen die Meisterschaft durch ein 2:2-Unentschieden beim Meinkoter SV, der ebenfalls in die 1. Kreisklasse aufsteigt. Mehr als 200 Zuschauern sahen das stimmungsgeladene Spitzenspiel in Meinkot....