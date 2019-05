Artmann und Sielemann sind zurück an der Tabellenspitze

Der vorletzte Spieltag in der Radpolo-Bundesliga lief ganz nach dem Geschmack von Theresa Sielemann und Luisa Artmann. Die zweite Mannschaft der RSV Frellstedt sammelte in Obernfeld die maximal möglichen zwölf Punkte und übernahm damit wieder die Tabellenführung vom RKB Wetzlar, der seinerseits in...