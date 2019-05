Letztes Spiel in der Kreisliga für Schunter II

Die Saison steht kurz vor ihrem Abschluss, am Wochenende steht der 30. Spieltag an. Doch zuvor finden die letzten Nachholspiele der Saison statt. FC Nordkreis – Helmstedter SV (Mi., 18.30 Uhr). Viel ist für den FC in dieser Saison nicht mehr möglich. Mit zwei Siegen und Ausrutschern der Konkurrenz...